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Перекроет вентиль: Украина испугалась зависимости от российского газа

Перекроет вентиль: Украина испугалась зависимости от российского газа
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина сменила истерики в ПАСЕ на шантаж
Готовность правительства Незалежной покупать топливо у Москвы не понравилась русофобам

Решение Киева провести переговоры с российской стороной по поводу возобновления контракта на прямую поставку газа сделает Украину беззащитной. Об этом предупредила эксперт по энергетическим вопросам Виктория Войцицкая. Она поставила в пример новому украинскому правительству прежний кабмин, деятельность которого была направлена, по ее словам, на обеспечение безопасности Незалежной и ее независимости от соседней страны.

"Россия всегда использовала газ как инструмент для шантажа – политического и экономического – против Украины. Поэтому сейчас, когда речь идет о двусторонних отношениях в рамках транзитного договора, об отказе от импорта газа, я бы хотела понять, какая польза для Украины и как мы будем согласовывать вопрос безопасность", – заявила Войцицкая в эфире "24 ТВ".

Она потребовала объяснить необходимость прямой закупки газа в РФ и назвать способы, которыми Киев сможет заставить Москву безоговорочно выполнять свои обязательства:

"Нужно определиться с теми рычагами, которые могли бы исключить российский саботаж. Решить, как мы будем действовать, если агрессор решит перекрыть вентиль", – цитирует эксперта "ФедералПресс".

На прошлой неделе в Брюсселе состоялись консультации по поводу будущего контракта на транзит российского газа через Украину. Москва предложила Киеву вернуться к закупке топлива для внутреннего потребления напрямую у РФ, что позволило бы занять часть мощностей ГТС Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ
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