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Украина сменила истерики в ПАСЕ на шантаж

Украина сменила истерики в ПАСЕ на шантаж
Фото: www.globallookpress.com
Без киевской делегации многие в Страсбурге вздохнут с облегчением

Решение Незалежной не отправлять своих представителей на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) является попыткой украинцев надавить на европарламентариев, выступивших за возобновление полноценного сотрудничества с Москвой. Так прокомментировал ситуацию председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В Киеве тяжело переживают решение ПАСЕ вернуть  Россию. Не помогли ни фирменные истерики, ни угроза бойкота", – написал он в Twitter.

По его мнению, члены ПАСЕ это решение украинцев могут только приветствовать:

"В ПАСЕ большинство не расстроится: многих весьма утомили украинские делегаты. Да и атмосфера без них будет иная", – уверен сенатор.

Он напомнил, что взносы Киев платит в бюджет Совета Европы маленькие, а скандалы устраивает большие. Поэтому он считает, что СЕ не будет уговаривать Киев передумать: украинцы и сами вернутся в ПАСЕ, когда увидят, что их шантаж не сработал.

В июне ПАСЕ большинством голосов поддержала возвращение к работе российской делегации. Украина, Грузия, Польша и ряд других стран выступили против. При этом некоторые украинские делегаты заявили, что не собираются бойкотировать ПАСЕ и поедут на сессию.

Николай ВИКТОРОВ
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