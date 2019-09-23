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Украина попросит США гарантировать ее независимость

США станут гарантом существования Украины
Фото: www.globallookpress.com
В Киеве придумали, как обезопасить себя от потери территорий

К урегулированию в Донбассе должны подключиться все ведущие державы мира. С такой идеей выступили в команде главы Незалежной Владимира Зеленского. Там решили, что сложившаяся на Украине ситуация требует полноформатного международного договора, гарантами исполнения которого могут стать не только страны "нормандской четверки", но и США, Великобритания и Китай.

Предложение озвучил помощник Зеленского Андрей Ермак, при этом Россию среди предполагаемых стран-гарантов он не назвал.

"У нас есть идея, … чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки – США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", – рассказал Ермак в интервью "Левому берегу".

Впрочем, пока Киев согласен вести переговоры по Донбассу в нормандском формате – с участием РФ, Франции и Германии. Ранее его представители отвергли документ, закрепляющий "формулу Штайнмайера" в качестве дорожной карты выполнения Минских соглашений. Но позже в Киеве заявили, что произошло "техническое недоразумение" и документ будет подписан. 

Николай ВИКТОРОВ
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