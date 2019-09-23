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Бывший спикер Рады подозревается в организации беспорядков в Одессе

Бывший спикер Рады ответит за Одессу
Андрей Парубий. Фото: commons.wikimedia.org
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Подход следователей к делу удивил Парубия

Экс-председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подозревается в организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года. Об этом сообщил сам бывший спикер в понедельник, 23 сентября.

"ГБР (Государственное бюро расследований – ред.) открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", – написал Парубий в Facebook.

По его словам, он ждал подобного развития ситуации, однако его удивило, что среди обвинений нет формулировок типа: "организация госпереворота под кодовым названием "Майдан" или "незаконное отстранение от власти законно избранного президента Януковича".

Андрей Парубий. Фото: commons.wikimedia.org

2 мая 2014 г. в Одессе вспыхнули потасовки между сторонниками и противниками сил, захвативших власть в Киеве. Радикально настроенные приверженцы "евромайдана" подожгли Дом профсоюзов, где от них укрылись представители "антимайдана". Погибли как минимум 48 человек.

О том, что к трагедии причастен Парубий, ранее заявлял юрист Андрей Портнов, по инициативе которого возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Николай ВИКТОРОВ
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