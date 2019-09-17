Правоохранители ищут доказательства незаконного обогащения экс-президента

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко лишился доступа к своему главному активу – заводу "Кузница на Рыбальском". Решение об аресте имущества принял Печерский районный суд Киева. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, по инициативе которого в отношении экс-главы Украины ведется расследование.

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода Кузня на Рыбальском", – написал Портнов в Facebook.

Он отметил, что данное решение суд принял в рамках уголовного дела об отмывании незаконных доходов и уклонении от уплаты налогов, начатом в отношении бывшего президента Порошенко и украинского бизнесмена Сергея Тигипко. По некоторым данным, Порошенко фиктивно продал завод Тигипко.

Ранее Портнов сообщил о следственных мероприятиях в киевском аэропорту "Жуляны", из которого экс-глава государства мог вылетать на отдых по фальшивому паспорту.