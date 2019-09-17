Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

В среду, 18 сентября, в белорусской столице будет работать контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Возможно, именно завтра стороны договорятся о встрече президентов России и Украины. И, вероятнее всего, это произойдет уже в следующем месяце.

Как пишет сегодня "КоммерсантЪ", ожидается, что участники контактной группы согласуют сроки разведения военных формирований в городах Золотое и Петровское, а также утвердят и подпишут единую редакцию "формулы Штайнмайера".

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре – на саммите в "нормандском формате", – приблизится к 100%", – сообщает российское издание.

До выполнения двух этих условий, скорее всего, Москва на прямой контакт лидеров государств не пойдет.

Ранее во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что у нового руководства страны существует свой план по урегулированию проблемы в Донбассе, некая "формула Зеленского". В команде Зе очень хотят вернуть шахтерский регион в Незалежную, причем до жителей намереваются "дотянуться ментально".

Вероятно, им придется меньше поминать Бандеру с Шухевичем, а больше говорить про русский язык и подвиг краснодонцев.

