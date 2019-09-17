На урегулирование конфликта в Незалежной отвели полгода-год

Пяти лет на продолжение переговоров относительно прекращения боев у киевской власти нет. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр раскрыл так называемую "формулу Зеленского". По его словам, новое правительство приложит все усилия, чтобы вернуть Донбасс. До народа Владимир Зеленский планирует "дотянуться ментально", судя по высказываниям Пристайко. Есть и более осязаемые задумки.

"Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками (...) Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год",

– анонсировал грядущие свершения глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ICTV.

При этом министр пригрозил, что если конфликт в Донбассе не разрешится через полгода-год, Украина перейдет к "радикальным мерам", отмечает Ura.ru. Что именно подразумевается под этими мерами, он не объяснил.

Ранее Пристайко заявил о желании украинского президента облегчить жизнь жителям Донбасса.