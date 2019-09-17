Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Внешнеполитическое ведомство Украины потребовало от властей Чехии наказать чешских граждан, посетивших Крым. Дипломаты напомнили, что подобные визиты нарушают запрет Брюсселя. Тем более недопустимы, по их мнению, попытки чешской делегации наладить постоянный туристический поток из Европы в Крым.

"Участники этой группы провели переговоры с представителями российской оккупационной власти об организации туристических групповых заездов из Чехии в оккупированный Крым, что явилось бы прямым нарушением режима санкций ЕС", – заявили украинские дипломаты.

Ранее в Крыму побывали бывший замглавы компартии Чехии Йозеф Скала, литератор Ленка Прохазкова, экономист Йиржи Калах, гражданский активист Марек Обртел, а также члены общественной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" (ВСПР) Михайло Тяско и Васил Джуган, передает РИА "Новости". Два последних имени вызвали особенное недовольство в Киеве. Только в сентябре этих деятелей принимал у себя президент Чехии Милош Земан, и вот они уже в Крыму.

"Это является дальнейшим подтверждением того, что упомянутая организация (ВСПР) действует явно под руководством Кремля и ставит своей целью дестабилизацию ситуации на Украине", – сделали вывод в посольстве Незалежной.

Представители Киева призвали "компетентные органы" Чехии проверить эту информацию и "принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают".

Ранее туркомпания из Словакии занялась организацией экскурсий европейцев по Крыму.