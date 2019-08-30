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Власти Праги повторно осквернили памятник освободителю Чехии

Власти Праги повторно осквернили памятник освободителю Чехии
Фото: www.globallookpress.com
Москва раскритиковала пражскую мэрию за накрытый брезентом памятник Коневу

Власти чешской столицы закрыли разрисованный местными вандалами монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, осквернив таким образом его память и тысяч погибших воинов Красной Армии еще раз. С таким заявлением выступила российская дипмиссия в Праге.

"Посольство РФ в Чехии расценивает действия руководства района Прага-6, принявшего решение скрыть от общественности памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу, как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии", – говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в Facebook.

Отмечается, что такое "радикальное решение" руководства города и их открытое одобрение действий вандалов показывает, что монументу нужна защита прежде всего от властей района Прага-6. И все это происходит "накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества", подчеркивает наша дипмиссия.

Посольство сообщает, что в его адрес поступают письма от чехов, осуждающих действия муниципалитета, и многие жители страны задаются вопросом, победе какой из противоборствующих во Второй Мировой войне там бы отдали предпочтение.

Также указывается, что в Республике с уважением и бережностью относятся к памяти воевавших с нацизмом воинов Красной Армии

"Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага-6 мы этого сказать не можем", – резюмировали в российском посольстве.

В большинстве комментариев под этим постом граждане Чехии написали, что им стыдно за действия властей Праги и заклеймили их позором.

Напомним, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы в очередной раз осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Праге, оставив на постаменте надписи красной краской. В мае прошлого года монумент также был облит розовой краской.

Староста столичного района Прага-6, где он установлен, Ондржей Коларж заявил, что памятник не будет приведен в надлежащий вид, его накроют лесами и брезентом для решения дальнейшей судьбы. По его словам, он будет перенесен или на территорию российского посольства, или передан в какую-нибудь частную коллекцию.

Елена УСОВА
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