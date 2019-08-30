Власти Праги повторно осквернили памятник освободителю Чехии

Москва раскритиковала пражскую мэрию за накрытый брезентом памятник Коневу

Власти чешской столицы закрыли разрисованный местными вандалами монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, осквернив таким образом его память и тысяч погибших воинов Красной Армии еще раз. С таким заявлением выступила российская дипмиссия в Праге.

"Посольство РФ в Чехии расценивает действия руководства района Прага-6, принявшего решение скрыть от общественности памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу, как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии", – говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в Facebook.

Отмечается, что такое "радикальное решение" руководства города и их открытое одобрение действий вандалов показывает, что монументу нужна защита прежде всего от властей района Прага-6. И все это происходит "накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества", подчеркивает наша дипмиссия.

Посольство сообщает, что в его адрес поступают письма от чехов, осуждающих действия муниципалитета, и многие жители страны задаются вопросом, победе какой из противоборствующих во Второй Мировой войне там бы отдали предпочтение.

Также указывается, что в Республике с уважением и бережностью относятся к памяти воевавших с нацизмом воинов Красной Армии

"Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага-6 мы этого сказать не можем", – резюмировали в российском посольстве.

В большинстве комментариев под этим постом граждане Чехии написали, что им стыдно за действия властей Праги и заклеймили их позором.

Напомним, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы в очередной раз осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Праге, оставив на постаменте надписи красной краской. В мае прошлого года монумент также был облит розовой краской.

Староста столичного района Прага-6, где он установлен, Ондржей Коларж заявил, что памятник не будет приведен в надлежащий вид, его накроют лесами и брезентом для решения дальнейшей судьбы. По его словам, он будет перенесен или на территорию российского посольства, или передан в какую-нибудь частную коллекцию.

