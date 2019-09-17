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Украина при Зеленском может отказаться от Донбасса

Украина готова отпустить Донбасс
Фото: www.globallookpress.com
Новое украинское руководство запуталось в формулах решения конфликта на востоке страны

Появившаяся из уст главы МИД Украины Вадима Пристайко некая "формула Зеленского", с помощью которой Киев собрался решать донбасский кризис, явно противоречит выработанной ранее "нормандской четверкой" "формуле Штайнмайера", которая предполагает предоставление региону особого статуса. Однако накануне на совместном брифинге с американским куратором по Незалежной Куртом Волкером украинский министр категорически отмел данную перспективу для Донбасса.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, "команда Зеленского вертится как уж на сковородке", пытаясь добиться встречи в "нормандском формате", при этом не видно, чтобы в ней были готовы пойти на условия, сформулированные Москвой. Одновременно, считает украинский политолог, не исключен проект "освобождения" шахтерского края от Незалежной.

"Понятно, что на столе наверняка лежит и вариант полного отказа Украины от Донбасса. Не могут они публично это сказать, но я думаю, что допускают. Если не будет поддержки требования Украины изменить "формулу Штайнмайера", то будет движение в сторону возведения условной стены между Донбассом и Украиной", – сказал в комментарии "Взгляду" Погребинский.

По его словам, "формула Штайнмайера" может заработать после признания ОБСЕ выборов в регионе, на что явно не рассчитывает команда Зеленского.

"Мне кажется, сейчас в правительстве Украины рассчитывают именно на такое развитие событий (непризнания особого статуса Донбасса – ред.), поэтому и звучат все эти противоречивые заявления", – констатировал эксперт.

Ранее сегодня появилась информация о том, что встреча двух лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже в октябре, если будут выполнены два условия: полное разведение конфликтующих сторон и утверждение единой редакции "формулы Штайнмайера".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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