Белорусский лидер отвел Соединенным Штатам ключевую роль в наступлении мира в шахтерском крае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лишь Вашингтон сможет разрешить вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом он сказал в ходе встречи с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Дэвидом Хейлом в Минске, куда американец прилетел с двухдневным визитом.



"Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", – цитирует РИА "Новости" Лукашенко.

Отметим, что за последнее время это уже вторая встреча белорусского лидера с высокопоставленными представителями Вашингтона. В самом конце августа в Минск наведался тогда еще помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Впрочем, того Дональд Трамп вскоре уволил.

Что касается заявления Александра Григорьевича, то он уже говорил, что без американцев конфликт в Донбассе не разрешить, при этом не поясняя, каким образом они должны сие сделать.

