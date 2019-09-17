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Киев "раскусил" планы Москвы остаться в Донбассе

Разведка Украины донесла: Москва придумала план остаться в Донбассе
Фото: www.globallookpress.com
Украинские военные обнаружили ускоренную выдачу российских паспортов в самопровозглашенных республиках

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что командование Вооруженными силами РФ принимает меры для ускорения процесса приема в российское гражданство населения ДНР и ЛНР, принимая на военную службу коренных дончан. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

По информации украинской разведки, якобы уже с 1 октября 2019 года в подразделениях войск народных республик будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и граждане, которые начали оформлять наши документы установленным порядком.

"Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе", – считают украинские военные аналитики-разведчики.

В Киеве полагают, что таким образом Москва "планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации минских соглашений", а также "сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины".

Необходимо напомнить, что совсем недавно, а именно в середине августа, Минобороны Незалежной вещало о том, что командование вооруженных сил ДНР и ЛНР якобы отбирает российские паспорта у рядовых и сержантов "под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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