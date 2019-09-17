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Киев объяснил демарш украинской делегации в ОБСЕ из-за российского Крыма

Демарш сорвался: капризную Украину упросили остаться в ОБСЕ
Фото: www.globallookpress.com
Главред крымских изданий заставила сегодня покинуть украинцев заседание по проблеме свободы слова

Второй день в Варшаве на совещании ОБСЕ по правам человека бурлят страсти из-за настойчивости делегации из Крыма называть полуостров территорией Российской Федерации. Накануне представители Украины не смогли остановить выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской, хотя дважды пытались, а сегодня украинцы в знак протеста покинули зал заседания.

"Контролируемые Россией GONGO (от "Государством организованные негосударственные организации" – ред.) пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы "российском Крыме". Отсутствие должной реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемой. Делегация Украины покинула зал в знак протеста", – написал в Twitter постпред Незалежной при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Он пригрозил, что в "случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью". В украинском МИД тут же попытались сохранить хорошую мину для своих обиженных соотечественников.

"После того как редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волкова (так в сообщении – ред.) на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако после консультаций с партнерами делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", – приводит "Интерфакс-Украина" заявление своего внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркнул, что демарш украинской делегации мобилизовал союзников Незалежной – представителей США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакии, Швейцарии и Грузии.

Возмутитель спокойствия украинцев в ОБСЕ – пожалуй, им надо привыкать – госпожа Волконская оценила поступок посланцев с берегов Днепра как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма", сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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