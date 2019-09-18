Пока Незалежную готовятся растащить по частям, Киев радуется "упадку" российской экономики

Ограничительные меры против Москвы вредят прежде всего тем странам, которые их вводят. Запад постепенно отказывается от санкций, так как придерживаться их становится все сложнее. Об этом с сожалением сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко. Он признал рестрикции в отношении России "неидеальными".

"…тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении",

– отметил министр в беседе с изданием Welt.

В качестве примера отказа западных стран от санкций он привел восстановление полномочий нашей делегации в ПАСЕ и все чаще звучащие призывы вернуть Россию в G7, пишет Ura.ru.

При этом ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что санкции против России не являются для Киева самоцелью, напоминает РИА ФАН.

Пользователи Сети прокомментировали слова Пристайко, отметив, что властям Незалежной следовало бы озаботиться проблемами собственного народа и не распродавать государственные земли (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Олицетворение полного упадка. Глава МИД уже никому неинтересной страны выступает на уже никому неинтересном мероприятии с никому неинтересной речью. С таким же успехом можно было у себя в душе побормотать", "Им теперь придётся жить, вместе со своей змеёй за пазухой, хотят они этого или нет! Запад их теперь не отпустит, пока не заберёт у них всё до последнего!" "Санкции помогают России развивать собственное производство, не зависеть от запада и двигаться в правильном направлении. А Украина может продолжать "жить счастливо" со своими новыми друзьями, продавать им свои земли и обкрадывать свой народ",

– высказались они.

Накануне Пристайко раскрыл "формулу Зеленского", комментируя урегулирование конфликта в Донбассе.