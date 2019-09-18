В Киеве нашли новый вариант, как вернуть полуостров под свой контроль

Крым вновь станет украинским, когда Незалежная превратится в процветающее государство, а Россия, наоборот, начнет отставать. К такому выводу пришел бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он призвал не "гнобить" крымчан, а открыть им "окно возможностей". Сделать это Киев самостоятельно, конечно, не в состоянии, но иностранные партнеры должны быть заинтересованы в том, чтобы помочь:

"Есть такой облегченный этап – выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование – как Гонконг", – придумал Маломуж.

Для того, чтобы все прошло как можно спокойнее, он предлагает на начальном этапе – на первые лет 10 – оставить Крыму собственное руководство, передает "ПолитНавигатор" со ссылкой на эфир "Радио Свобода". Естественно, нынешнего главу республики Сергея Аксенова уберут и проведут новые выборы. Затем Крым окажется настолько тесно связан экономически с Украиной и странами Запада, что уже не сможет отказаться вернуться в киевскую юрисдикцию.

"Мы сделаем шаг к возвращению, они (крымчане) сами побегут (к Украине) в этой ситуации. А если в это время в России будет ухудшение, тем более, все уйдут (от нее) в сторону", – уверен Маломуж.

Ранее в Германии заявили, что называть воссоединение Крыма с Россией "аннексией" юридически неправильно.