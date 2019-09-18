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Историческая справедливость: Киев ставят выше Москвы и Брянска

Историческая справедливость: Киев собирается вернуть Москву и Брянск
Фото: www.globallookpress.com
Незалежной посоветовали, как увеличить территорию

Столица России ранее находилась под властью киевских князей, было бы правильно вернуться к прежним устоям. Об этом заявил замдиректора крымскотатарского телеканала "ATR" в Киеве Айдер Муждабаев.

По его мнению, все земли, которые когда-либо были под управлением Киева, должны быть возвращены Незалежной. Этого требует историческая справедливость.

"Брянск – это Великое княжество Литовское, прежние украинские земли. … Москва – это известный город, основанный киевским князем. Это плоть от плоти Украины. Все должно возвратиться", приводит слова Муждабаева "Политнавигатор".

Ранее о своих притязаниях на украинские земли заявили венгры и поляки.

Николай ВИКТОРОВ
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