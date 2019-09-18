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Активная оборона: в Киеве нашли способ закончить войну в Донбассе

Активная оборона: в Киеве нашли способ закончить войну в Донбассе
Фото: www.globallookpress.com
Минские соглашения не вписываются в план украинских властей

Урегулирование в Донбассе затягивается, потому что Россия требует выполнения Минских договоренностей. Об этом заявил ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Она тупо стоит на формуле Штайнмайера и хочет, чтобы мы включили в Конституцию особый статус Донбасса", – заявил он "Обозревателю".

Киев такой вариант не устраивает, но открыто возразить он не может, поскольку в свое время согласился со всеми пунктами Минских соглашений. Его цель сейчас – расширить нормандский формат за счет присоединения к России, Украине, Франции и Германии еще США и Великобритании.

Фото: www.globallookpress.com

"Без включения в нормандский формат США и Великобритании Украине там будет очень тяжело", – признает Богдан.

Кроме того, по его мнению, было бы полезно добиться усиления международных санкций против России и изменить тактику в отношении самопровозглашенных республик.

"Переход на фронте к активной обороне", – озвучил план украинский генерал.

Тем временем командующий "Операцией объединенных сил" Владимир Кравченко сообщил в среду, 18 сентября, о готовности Киева отвести войска от линии соприкосновения в Донбассе, если противоположная сторона продемонстрирует аналогичные действия, передает "Царьград". 

Николай ВИКТОРОВ
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