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Чехия оправдалась перед украинцами за визит своей делегации в Крым

Чехи поставили на место украинцев после претензий за визит в Крым
Фото: www.globallookpress.com
Киеву объяснили, почему посещение представителей Праги не вышло за рамки закона

Требование украинских дипломатов наказать гостей Крыма из Праги является несправедливым, поскольку последние посетили полуостров как частные лица.

Следовательно, они действовали в рамках законодательства, объяснила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. Она отметила, что ее соотечественникам следует быть более предусмотрительными и помнить о том, что в Киеве критически относятся к визитам европейцев в РК.

"МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину", – цитирует Штихову РИА "Новости".

"Древние шумеры опять шум поднимают, а то о них все позабыли", – прокомментировали сообщение читатели агенства. 

Напомним, ранее МИД Украины выразило протест на фоне посещения Крыма делегации из Чехии, назвав действия визитеров "прямым нарушением санкций ЕС".  

Ксения АНДРЕЕВА
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