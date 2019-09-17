Глава Республики выступил против переименования региона

Россиян призвали прекратить обсуждать идею о переименовании Крыма, поскольку подобные инициативы в ближайшем будущем не являются актуальными. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов со своей страницы в Facebook.

"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить", – написал он.

Аксенов напомнил, в 2014 году Крым вернулся на Родину – в Россию, и название региона необходимо сохранить нынешнее, а "дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах".

Он подчеркнул, что нужно "знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался полуостров в разные времена и эпохи".

"Сегодня наша цель – сделать Республику процветающим и самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан – комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом", – резюмировал Аксенов.

Подавляющее большинство пользователей поддержали его заявление, посчитав идею "бредовой" и согласившись, что руководству Республики "есть чем заниматься" и на что тратить деньги. Впрочем, нашлись и сторонники смены названия полуострова.

"А я за переименование и за возврат исторического названия. А там, глядишь и остальные уезды Таврической губернии к нам потянутся! Например, Днепровский! Даёшь воссоединение разрозненного ЕДИНОГО народа!", – написал один из комментаторов.

Напомним, с инициативой о введении второго названия для Крыма – Таврида – выступил глава национально-культурной автономии греков региона "Таврида" Иван Шонус. Его сторонником также выступил постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

