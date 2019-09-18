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Представители Крыма напомнили Киеву о том, что полуостров уже решил свою судьбу на референдуме весной 2014 года, вернувшись в Россию, и посоветовали не обращаться с Республикой как с собственной дачей. Так прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек план по "возвращению" региона в состав Незалежной, предложенный ранее бывшим главой внешней разведки ВСУ Николаем Маломужем.
Украинский военный пенсионер предполагает, что в недалеком будущем киевским властям удастся
организовать для Республики "переходный этап" с выводом ее в
свободную экономическую зону "в международном формате".
"Такое ощущение, что экс-главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача... А у России не забыли спросить ее мнение и мнение жителей?" – заявил RT крымский парламентарий.
По его мнению, украинский генерал, выйдя в отставку, решил стать писателем-фантастом. Бальбек считает, что всех "возвращателей" Крыма из Незалежной объединяет "нелепица и несуразность, дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь".
В свою очередь, член Госсовета Республики Юрий Гемпель отметил, что регион стал российским по волеизъявлению жителей полуострова.
"Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России", – сказал депутат и подчеркнул, что Крым вошел в состав РФ навсегда.
Он добавил, что сейчас край во всех сферах динамично развивается, однако, если бы прошел повторный референдум, "крымчане проголосовали бы точно также".
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