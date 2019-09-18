Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вашингтон не нашел в Крыму и Донбассе желающих стать частью России

Вашингтон не нашел в Крыму желающих стать частью России
Фото: www.globallookpress.com
Спецпредставитель Белого дома по Незалежной сделал свои выводы, не бывая на полуострове

На территории Донбасса, Грузии и в Крыму, оказывается, нет жителей, которые бы хотели стать частью Российской Федерации. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер.

"Здесь нет людей на оккупированных территориях, которые хотели бы стать частью России. Здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения", – цитирует УНИАН смотрящего по Незалежной.

Также американец утверждает, что коллективный Запад намного сильнее РФ в экономическом, политическом и военном плане.

"Чего у нас нет – это инициативы агрессивных действий. Россия берет эту инициативу в свои руки", – считает Волкер.

Отмечая отдельно Грузию, посланник Вашингтона сообщил, что она развивается как "сильная, здоровая демократия с повышением благосостояния, безопасности, уровнем отношений с другими странами, НАТО, Евросоюзом". По его мнению, Сакартвело является привлекательным местом для людей "на оккупированных территориях".

На днях Волкер заявил, что Россия потеряет Крым точно так же, как когда-то СССР лишился Прибалтики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей