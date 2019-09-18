Спецпредставитель Белого дома по Незалежной сделал свои выводы, не бывая на полуострове

На территории Донбасса, Грузии и в Крыму, оказывается, нет жителей, которые бы хотели стать частью Российской Федерации. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер.

"Здесь нет людей на оккупированных территориях, которые хотели бы стать частью России. Здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения", – цитирует УНИАН смотрящего по Незалежной.

Также американец утверждает, что коллективный Запад намного сильнее РФ в экономическом, политическом и военном плане.

"Чего у нас нет – это инициативы агрессивных действий. Россия берет эту инициативу в свои руки", – считает Волкер.

Отмечая отдельно Грузию, посланник Вашингтона сообщил, что она развивается как "сильная, здоровая демократия с повышением благосостояния, безопасности, уровнем отношений с другими странами, НАТО, Евросоюзом". По его мнению, Сакартвело является привлекательным местом для людей "на оккупированных территориях".

На днях Волкер заявил, что Россия потеряет Крым точно так же, как когда-то СССР лишился Прибалтики.