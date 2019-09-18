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Власть Крыма сложила полномочия

В РК будет сформирована новая руководящая команда

В Крыму меняется власть, в связи с чем все руководство городских и районных администраций написало заявления на увольнение, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах", – известил Аксенов в Facebook. 

"Ничего себе!", – отреагировали его подписчики. 

Ксения АНДРЕЕВА
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