В РК будет сформирована новая руководящая команда

В Крыму меняется власть, в связи с чем все руководство городских и районных администраций написало заявления на увольнение, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах", – известил Аксенов в Facebook.

"Ничего себе!", – отреагировали его подписчики.