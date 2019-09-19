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Крым в огне: полуостров обрекли на катастрофу

Крым в огне: полуостров обрекли на катастрофу
Фото: www.globallookpress.com
Крупный пожар бушует под Феодосией

Украинские СМИ вновь бьют тревогу: на территории Крыма якобы разворачивается настоящая катастрофа.

По сообщению "Обозревателя", под Феодосией вспыхнул крупный пожар, охвативший площадь в десятки квадратных  километров. Отмечается, что в районе поселка Орджоникидзе огонь вплотную подошел к дачам. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует продвижению огня. 

Впрочем, официального подтверждения природной катастрофы нет – крымские СМИ действительно сообщили о пожаре, охватившем 30 га, однако опасности для дачных поселков нет, с огнем борются 50 человек и 20 единиц техники.

Впрочем, на Украине не любят достоверные новости из Крыма: разного рода аналитикам гораздо интереснее выдумывать, что на полуостров никто не ездит отдыхать, или что Крымский мост стоит пустой или вот-вот рухнет.

Валентина МАЙОРОВА
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