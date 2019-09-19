Су-27 пролетел между скал в Крыму

Летчики удивили местных жителей

Эффектное видео снял очевидец учений ВВС в каньоне у плато Мангуп. Истребитель пролетел между скал, "повернулся на бок", вернулся в первоначальное положение и ушел почти вертикально вверх. Видео опубликовал пользователь Instragram Александр @sania_kurdoglo.

Как пишет "Крыминформ", ссылаясь на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, данный полет носил плановый тренировочный характер. Летчики отрабатывали полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности. Занятия будут продолжаться в течение всего месяца.

8-й истребительный авиаполк ВВС России сформировали в августе 2014 года. На аэродроме Бельбек в Севастополе базируется 27 истребителей семейства Су-27, включая модернизированные и учебно-боевые, и 5 двухместных истребителей Су-30М2.