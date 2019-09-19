Экипаж корабля не смог противостоять стихии

Неподалеку от Крымского моста произошло ЧП. На входе в Керченский пролив на мель село судно "Акинси".

Экипаж из девяти человек самоходной баржи оказался бессилен против шторма, который обрушился на акваторию порта "Тамань". Борьба корабля со стихией запечатлена на видео, которое очевидцы случившегося выложили в соцсеть. На кадрах отчетливо видно, как высокие волны раскачивают огромную баржу из стороны в сторону.

"Бермудская Тамань", "Неудивительно, такой ветер", – отреагировали на увиденное интернет-пользователи.

В администрации Темрюкского района заверили, что ни один из находившихся на корабле моряков не пострадал. В целости и сохранности осталось само плавсредство, передает "Российская газета", ссылаясь на сообщение муниципалитета.

Произошедшее там объяснили так: во время бури судно снялось с якоря, чтобы поменять место стоянки. В результате "ситуация вышла из под-контроля", и баржу выбросило на мель.