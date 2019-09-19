Международная организация напрашивается на полуостров

Чтобы узнать всю правду о жизни в Крыму и поведать об этом миру, полуостров необходимо открыть для Специальных мониторинговых миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Объединенных Наций (ООН), заявили в Вашингтоне.

По словам постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, данный метод проверки является самым эффективным. Американец выдвинул требование России – впустить представителей указанных международных команд в украинский Крым, то есть в несуществующий регион.

"Я бы настоятельно призвал разрешить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую Россия заблокировала, выполнить свои функции, чтобы сообщить о ситуации на всей территории Украины, которая включает в себя Крым", – отметил Гилмор, говорится на сайте представительства.

Из Крыма последовал оперативный ответ. Слово держал сенатор Сергей Цеков, который заверил, что двери российской республики открыты.

"Он в принципе высказывает здравую мысль: приехать в Крыму и посмотреть, что здесь происходит. Тем более мы приглашаем в Крым иностранные делегации, говорим: приезжайте, смотрите", – цитирует Цекова "Российская газета".

Однако, чтобы попасть на ее территорию, следует обращаться за разрешением к РФ, подчеркнул парламентарий, акцентировав внимание на последней фразе американца.



Более пяти лет Крым находится в составе России, и многие европейцы согласны с данным утверждением. Иностранные делегации, одна за другой, посещают полуостров и убеждаются, что РК процветает, напомнил политолог Владимир Джаралла.

"Сейчас все больше людей в этих странах понимают, что Крым в России навсегда, и в 2014 году изменение его статуса стало результатом желания людей, а не принуждения", – заключил эксперт, передает "ФедералПресс".

