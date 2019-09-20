В Крыму выбрали главу региона

В кресле руководителя РК остался Сергей Аксенов

Власть в Крыму не переменилась. Должность главы Республики снова занял Сергей Аксенов.

Он будет руководить регионом следующие пять лет. Как сообщает Крыминформ в своем телеграмм-канале, за предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Аксенова депутаты проголосовали единогласно.

Политик уже принес присягу и официально вступил в должность главы РК.

Напомним, 18 сентября власть Крыма сложила свои полномочия для формирования новой руководящей команды.