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В Крыму выбрали главу региона

В Крыму выбрали главу региона
Фото: www.globallookpress.com
В кресле руководителя РК остался Сергей Аксенов

Власть в Крыму не переменилась. Должность главы Республики снова занял Сергей Аксенов. 

Он будет руководить регионом следующие пять лет. Как сообщает Крыминформ в своем телеграмм-канале, за предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Аксенова депутаты проголосовали единогласно. 

Политик уже принес присягу и официально вступил в должность главы РК.

Напомним, 18 сентября власть Крыма сложила свои полномочия для формирования новой руководящей команды. 

Ксения АНДРЕЕВА
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