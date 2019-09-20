В Крыму выбрали главу региона

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Власть в Крыму не переменилась. Должность главы Республики снова занял Сергей Аксенов.
Он будет руководить регионом следующие пять лет. Как сообщает Крыминформ в своем телеграмм-канале, за предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Аксенова депутаты проголосовали единогласно.
Политик уже принес присягу и официально вступил в должность главы РК.
Напомним, 18 сентября власть Крыма сложила свои полномочия для формирования новой руководящей команды.
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