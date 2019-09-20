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Вытаскивают даже сваи: Крымский мост разобрали наполовину

Вытаскивают даже сваи: Крымский мост разобрали наполовину
Фото: http://www.globallookpress.com/
Мольбы украинцев услышаны

Крымский мост разбирают по частям, вынимая из воды даже сваи.

Речь идет о вспомогательном сооружении, которое предназначалось для строительства дороги через Керченский пролив. Этот мост располагался между автомобильной и железнодорожной частью самого длинной надводной конструкции в Европе.

"Он дело свое сделал", – констатирует журналист телеканала "Россия – Крым".

В репортаже уточняется, что работа завершена наполовину. Особенно нелегко приходится водолазам, которые работают в тяжелый условиях, пусть и не на большой на глубине. Тем не менее под водой ужасно темно, плюс – несколько раз в день меняется течение. 

Напомним, Крымский мост открыли в мае прошлого года. На очереди – его железнодорожная часть. Однако в соседнем государстве никак не могут смириться с потерей территории и сочиняют небылицы об объекте и регионе. Его, к слову, снова возглавил Сергей Аксенов, напоминает телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА
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