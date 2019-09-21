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В Крыму высадились военные

В Крыму высадились военные
Фото: www.globallookpress.com
На полуострове заметили 3 тысячи солдат

Начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв рассказал, что в Крыму прошли тактические учения.

По его словам, в них приняли участие около 3 тысяч военных Черноморского флота. Рулев подчеркнул, что подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации ЮВО высадились на необорудованный участок побережья с большего десантного корабля "Орск". После этого солдаты выдвинулись вглубь позиций "противника", передает РИА "Новости".

В учении было задействовано 12 кораблей и судов, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики, около 300 единиц военной и спецтехники.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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