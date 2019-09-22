Надежды на скорый запуск железнодорожного движения через Керченский пролив рухнули

Крымский мост разобрали уже наполовину – эффектные кадры работы специалистов с жаром обсуждают пользователи Сети. Вслед за журналистами видео демонтажа вспомогательного сооружения снял местный житель Игорь Корсаков, который пристально следит за стройкой века и публикует видеоотчеты на Youtube. Зрители наслаждаются красивыми видами и активно комментируют работы на Крымском мосту.

В этот раз некоторые пользователи расстроились из-за увиденного. По их мнению, работы предстоит еще очень много и вряд ли по транспортному переходу успеют запустить поезда в декабре, как это планировалось. Однако скептиков оказалось мало – большая часть россиян уверена: все будет сделано в лучшем виде и в срок (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Всем доброго дня. Спасибо Игорь за очередной обзор за красивые виды", "Поезд первый пойдёт, но работы видно, что непочатый край, скорее всего в течении ещё года будут продолжаться!) Спасибо за труд!" "Саша, доброе утро. Конечно будут вестись работы. Электрификацию хорошо если за 20 год завершат. Но основное всё же по плану идёт" "не, не успеют до декабря. 2 месяца осталось, а работы – валом..."

– пишут они.