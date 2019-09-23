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Незалежная ограничила въезд автомобилям в Крым. Попасть на полуостров через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", впрочем, как и на территорию самой Украины, можно только пешком.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России. Как пишет агентство, госграницу закрыли в 8 утра. По информации "Комсомольской правды", это произошло в 7:45 из-за ремонтных работ со стороны соседей.
"Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме", – цитирует издание пресс-службу российского ведомства.
Отмечается, что попасть в Крым можно через другие украинские пункты пропуска.
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