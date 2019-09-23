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Украина закрыла один из въездов в Крым

В Крым не пускают автомобили
Фото: http://www.globallookpress.com/
Попасть на полуостров стало сложнее

Незалежная ограничила въезд автомобилям в Крым. Попасть на полуостров через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", впрочем, как и на территорию самой Украины, можно только пешком. 

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное  погрануправление ФСБ России. Как пишет агентство, госграницу закрыли в 8 утра. По информации "Комсомольской правды", это произошло в 7:45 из-за ремонтных работ со стороны соседей. 

"Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме", – цитирует издание пресс-службу российского ведомства.

Отмечается, что попасть в Крым можно через другие украинские пункты пропуска.

Ксения АНДРЕЕВА
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