Попасть на полуостров стало сложнее

Незалежная ограничила въезд автомобилям в Крым. Попасть на полуостров через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", впрочем, как и на территорию самой Украины, можно только пешком.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России. Как пишет агентство, госграницу закрыли в 8 утра. По информации "Комсомольской правды", это произошло в 7:45 из-за ремонтных работ со стороны соседей.

"Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме", – цитирует издание пресс-службу российского ведомства.

Отмечается, что попасть в Крым можно через другие украинские пункты пропуска.