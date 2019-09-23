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Весь в ямах: разбитый Крымский мост сняли на фото

Весь в ямах: разбитый Крымский мост сняли на фото
Фото: http://www.globallookpress.com/
Транспортный переход показали так, как видят его украинцы

Наконец сбылась мечта пропагандистов Незалежной. В Сети появилась фотография разбитого Крымского моста.

Дорожное полотно на снимке, опубликованном в Twitter, выглядит, как после бомбежки. На асфальте не осталось живого места, он весь усыпан ямами и выбоинами.

Слева по кадру красуется рекламный щит, предлагающий работу в Польше. На другой стороне – указатель. Билборды с любопытной для украинцев информацией размещены также впереди.  

"Крымский мост глазами украинцев", – пописал фото автор.  

И был удостоен замечания: мол иллюстрация не слишком правдоподобная (орфография и пунктуация автора сохранены). 

"Да нет дорога слишком хорошая, вы в крыму были в самом начале когда забрали? Это просто разбитая а надо чтоб прям как после бомбежки", – написал под фото интернет-пользователь. 

Напомним, совсем недавно россиян расстроили кадры Крымского моста. 

Ксения АНДРЕЕВА
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