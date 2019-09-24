Тестовый проезд по железнодорожной части транспортного перехода по традиции вызвал приступ зависти у соседей

По Крымскому мосту проехал уже второй поезд с пассажирами, что называется, из народа. Ими стали стали российские журналисты, путешествие которых продлилось всего полчаса. Их сопровождал в пути владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг.

"Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года", – цитирует его РИА "Новости".

Отклонений от рабочего графика нет, подтвердил руководитель стройки Александр Островский. Уже смонтированы мостовые конструкции, отметил он, прокладываются коммуникации. Максимальная расчетная скорость поездов в этой часть достигнет 80 км/ч.

"Какого такого моста? Любой житель залежалой.. подтвердит, что моста нет",

– написал читатель агенства, освежив в памяти информацию о том, что одна часть украинцев не верит в существование Крымского моста, другая – не сомневается в его разрушении (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Ты видишь мост? Да! И я вижу... А на самом деле его нет!", – парировал оппонент.

Движение по Крымскому мосту открыто с мая 2018 г. Соединяющий Керченский и Таманский полуострова транспортный переход является самым протяженным в Европе, напоминает "URA.RU".

Его железнодорожная часть будет готова к эксплуатации до конца нынешнего года. Планируется, что уже в середине декабря будут вовсю курсировать поезда – почти по сто составов в стуки, уточняет "ФедералПресс".

Ранее сообщение о тепловозе на железном полотне Крымского моста взбесило украинцев. Они предположили, что кадры сняты на Мосфильме. Пока СМИ Незалежной не отреагировали на последнее событие.