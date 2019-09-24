Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
По Крымскому мосту проехал уже второй поезд с пассажирами, что называется, из народа. Ими стали стали российские журналисты, путешествие которых продлилось всего полчаса. Их сопровождал в пути владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг.
"Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года", – цитирует его РИА "Новости".
Отклонений от рабочего графика нет, подтвердил руководитель стройки Александр Островский. Уже смонтированы мостовые конструкции, отметил он, прокладываются коммуникации. Максимальная расчетная скорость поездов в этой часть достигнет 80 км/ч.
"Какого такого моста? Любой житель залежалой.. подтвердит, что моста нет",
– написал читатель агенства, освежив в памяти информацию о том, что одна часть украинцев не верит в существование Крымского моста, другая – не сомневается в его разрушении (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).
"Ты видишь мост? Да! И я вижу... А на самом деле его нет!", – парировал оппонент.
Движение по Крымскому мосту открыто с мая 2018 г. Соединяющий Керченский и Таманский полуострова транспортный переход является самым протяженным в Европе, напоминает "URA.RU".
Его железнодорожная часть будет готова к эксплуатации до конца нынешнего года. Планируется, что уже в середине декабря будут вовсю курсировать поезда – почти по сто составов в стуки, уточняет "ФедералПресс".
Ранее сообщение о тепловозе на железном полотне Крымского моста взбесило украинцев. Они предположили, что кадры сняты на Мосфильме. Пока СМИ Незалежной не отреагировали на последнее событие.
Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода
Спортсменов накажут за чужие нарушения