Киевскому руководству с полуострова посоветовали реально смотреть на положение дел в мире и признать регион российским

Только следуя принципу, что Крым является территорией России, можно установить морские границы между Украиной и РФ. Об этом заявил сегодня глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, комментируя очередной эмоциональный посыл из Киева.

"Границы Российской Федерации определены, и Крым в них – неотъемлемая часть. Установление морских границ, на чем настаивает официальный Киев, должно исходить только из этого принципа. Другого варианта просто нет, и он не может даже обсуждаться", – цитирует РИА "Новости" крымского депутата.

Он подчеркнул, что закрепление границ с учетом воссоединения полуострова с РФ внесет ясность в российско-украинские отношения.

"Крым на законных основаниях вернулся на свою историческую родину в Россию. Территориальные воды, которые относятся к Крыму, – это территория Россия", – указал Гемпель.

Он призвал власти Незалежной признать регион российским и выстраивать политику "с учетом реального положения дел в мире".

Накануне глава украинского госучреждения "Госгидрография" Александр Щипцов прямо-таки потребовал "принудительную переговорную процедуру" с Москвой по установлению границы на море. В России посоветовали украинским представителям изменить тон общения с соседями, а также отметили низкий уровень профессионализма местных чиновников.

