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Крымские украинцы рассказали в ОБСЕ о реальной жизни

Крымские украинцы рассказали в ОБСЕ о реальной жизни
Фото: www.globallookpress.com
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Скептиков пригласили в гости для того, чтобы составить свою картину происходящего

Украинцы в Крыму чувствуют себя комфортно, их никто не ограничивает в правах, заверила глава общины Анастасия Гридчина, выступая в ОБСЕ. Более того, подчеркнула она, мова входит в число государственных языков российском регионе.

Община, отметила Гридчина, создала двуязычный информационный интернет-портал, реализацию которого поддерживает крымское руководство. Украинская диаспора, подчеркнула выступающая, – одна из самых многочисленных на полуострове. По ее словам , Незалежной есть, чему поучиться у страны-соседки. 

"Власти Крыма полноценно содействуют реализации нашего проекта, с уважением относятся к языковым потребностям нашей национальной общины, в отличие от властей Украины и Прибалтики, запрещающих русские информационные порталы на своей территории", – цитирует главу общины Крыминформ.

Скептиков Гридчина пригласила в гости, чтобы лично удостовериться в правдивости ее слов, уточняет "Комсомольская правда". 

Ксения АНДРЕЕВА
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