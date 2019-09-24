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Россияне в ООН потребовали наказать Украину за экоцид жителей Крыма

Киев расплатится за водную блокаду Крыма
Фото: www.globallookpress.com
Перекрытие Северо-Крымского канала со стороны Незалежной привело к ухудшению экологической системы Республики

Представители предприятия "Крымский титан" обратились к российскому руководству с просьбой возбудить уголовное дело в отношении украинских властей по статье "Экоцид" из-за перекрытого в 2014 году Киевом Северо-Крымского канала. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики при президенте РФ Александр Молохов, который участвует в 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

"Именно водная блокада Крыма со стороны Украины привела к заболачиванию земель в Херсонской области и возникновению угрозы экологической катастрофы на химическом предприятии "Крымский титан" в районе города Армянска", – сказал РИА "Новости" постпред.

Он считает, что в действиях Киева есть состав преступления против мира и безопасности человечества, покушение на массовое уничтожение растительного мира, отравление атмосферы, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Республиканские аграрные предприятия понесли значительный ущерб после перекрытия Северо-Крымского канала, напомнил Молохов. По его словам, ЕСПЧ до сих пор не принял жалобу на действия Незалежной от Красноперекопского рыбного комбината, так же связанную с водной блокадой.

"Просим господина Саада Альфарарги срочно вмешаться в данную ситуацию", – обратился постпред к спецдокладчику ООН о праве на развитие.

Необходимо добавить, что неразумная политика постмайданных вождей в связи с водной блокадой Крыма бумерангом ударила и по украинской территории в районе Херсонской и Одесской областях. Там поднимается уровень грунтовых вод, превращая населенные пункты в болота, в заливы уходит пресная вода, из-за чего погибают морские обитатели и водоросли, а воды Черного моря меняют цвет, пишет РИА ФАН.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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