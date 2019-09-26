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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп пообещал помочь вернуть Крым Киеву.
"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать",
– цитирует Зеленского агентство "УНИАН".
При этом Трамп во время встречи отметил, что во времена президента Барака Обамы реакция на "захват" Россией Крыма была ненадлежащей.
Ранее Зеленский во время разговора с Лавровым призвал Москву вернуть полуостров и обменять пленных.
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