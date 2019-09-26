Зеленский услышал от американского политика заветную фразу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп пообещал помочь вернуть Крым Киеву.

"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать",

– цитирует Зеленского агентство "УНИАН".

При этом Трамп во время встречи отметил, что во времена президента Барака Обамы реакция на "захват" Россией Крыма была ненадлежащей.

Ранее Зеленский во время разговора с Лавровым призвал Москву вернуть полуостров и обменять пленных.