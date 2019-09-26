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Трамп пообещал отобрать Крым у России

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Зеленский услышал от американского политика заветную фразу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп пообещал помочь вернуть Крым Киеву.

"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать",

цитирует Зеленского агентство "УНИАН".

При этом Трамп во время встречи отметил, что во времена президента Барака Обамы реакция на "захват" Россией Крыма была ненадлежащей.

Ранее Зеленский во время разговора с Лавровым призвал Москву вернуть полуостров и обменять пленных.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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