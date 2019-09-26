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"Обменяем людей и отдадим территории": Зеленский резко отреагировал на слова Лаврова

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны подробности встречи украинского политика и главы МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали короткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, российский министр подошел к нему, когда оба стояли в очереди. Лавров, как утверждает Зеленский, захотел с ним познакомиться и поговорить о прекращении конфликта в Донбассе.

Украинский президент резко ответил на эти слова, пишет газета "Украинская правда".

"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей",

– сказал политик.

Что на это ответил глава МИД РФ остается неизвестно.

Ранее стало известно, что Лаврову удалось поговорить с Зеленским в ООН. По словам источника, беседа была "вполне деловой", напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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