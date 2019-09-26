Это не мешает Лукашенко поддерживать "неделимую Украину"

Россия не откажется от Крыма. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 26 сентября. На встрече в Минске представители украинских СМИ его спросили, считает ли он, что Киев сможет вернуть полуостров себе.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", – передает ответ Батьки БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что "свято" верит в "единую и неделимую" Украину. Поэтому надеется, что война в Донбассе скоро закончится.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Нынешний конфликт – это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", – приводит слова Лукашенко "Царьград".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос о юрисдикции Крыма "закрыт окончательно", напоминает "Вечерняя Москва", но официальный Минск до сих пор отказывался признавать полуостров российской территорией.