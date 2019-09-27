Крым останется без воды

В Симферополе ожидаются массовые отключения водоснабжения

В пятницу, 27 сентября, жители Симферопольского и Бахчисарайского районов останутся без воды. Это произойдет в связи с переустройством сетей водоснабжения в рамках строительства трассы "Таврида".

Вода снова появится в кранах крымчан уже утром 30 сентября. Предприятие "Вода Крыма" будет работать круглосуточно .

"28 и 29 сентября будет осуществляться подвоз воды на 37 улицах Симферополя, в поселке Гресовский, а также в селах Перово, Молочное, Трехпрудное, Дубки, Комсомольское, Партизанское, Каштановое, Кизиловое, Малиновка и Тополи", – говорится в сообщении, передает РИА Крым.

Строительство трассы "Таврида" началось в мае 2017 года. Автодорога пройдёт по территории Крыма от Керчи до Севастополя. Строительство планируется завершить в 2022 году.

