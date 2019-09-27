Крым останется без воды

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В пятницу, 27 сентября, жители Симферопольского и Бахчисарайского районов останутся без воды. Это произойдет в связи с переустройством сетей водоснабжения в рамках строительства трассы "Таврида".
Вода снова появится в кранах крымчан уже утром 30 сентября. Предприятие "Вода Крыма" будет работать круглосуточно .
"28 и 29 сентября будет осуществляться подвоз воды на 37 улицах Симферополя, в поселке Гресовский, а также в селах Перово, Молочное, Трехпрудное, Дубки, Комсомольское, Партизанское, Каштановое, Кизиловое, Малиновка и Тополи", – говорится в сообщении, передает РИА Крым.
Строительство трассы "Таврида" началось в мае 2017
года. Автодорога пройдёт по территории Крыма от Керчи до Севастополя.
Строительство планируется завершить в 2022 году.
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