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Новая атака: украинцы заблокировали Крымский мост

Новая атака: украинцы заблокировали Крымский мост
Фото: most.life/multimedia
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Движение по транспортному переходу перекрыли

После пугающих сообщений об обрушении и уходе на дно Крымского моста украинцы решились на крайние меры, затеяв новую диверсию. Теперь они не дают уехать людям с полуострова по транспортному переходу.

Служба безопасности страны заблокировала сайт сервиса Blablabus, где пассажиры покупали билеты на автобусы из Симферополя в Донецк и Луганск, а также в Краснодарский край. Удостовериться в этом несложно.

Достаточно пройти по ссылке, которая ранее принадлежала более бюджетному аналогу Blablacar. Теперь же вместо расписания поездок на интернет-странице – "привет" от СБУ. 

"Данная страница удалена Службой Безопасности Украины на основании постановления суда №766 / 10686/19", – гласит сообщение. 

В Незалежной, как всегда, злорадно подали данную информацию, утверждая, что неподконтрольные Киеву территории "оккупированы". Крымский мост украинские журналисты поместили в кавычки, сделав при этом приписку "так называемый". 

Напомним, движение по магистрали, соединяющей полуостров с Краснодарским краем, открыто в мае 2018 г.  Железнодорожная часть транспортного перехода будет готова к эксплуатации до конца 2019 г. Недавно по самому длинному в Европе мосту прокатились журналисты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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