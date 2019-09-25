Первый поезд, прошедший по транспортному переходу, приблизил его конец

Гидрогеолог Юрий Медовар продолжает делиться мрачными пророчествами о судьбе транспортной переправы через Керченский пролив.

Медовар заявил порталу Obozrevatel, что после того, как на мосту провели железнодорожные испытания, он просел еще больше и еще на шаг приблизился к полному разрушению. Эксперт считает, что сама конструкция транспортного перехода небезопасна: по нормам, принятым в СССР, нельзя было строить арочные мосты в сейсмических районах, однако эти правила были отменены.

"Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра – мост в любом случае должен развалиться. Природу не обманешь", –

подчеркнул Медовар.

Впрочем, гидрогеолог далеко не в первый раз выступает с таким утверждением: ранее он дал прогноз, что мост простоит лишь до декабря этого года.

Тем временем начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков рассказал ТАСС, что пока по Крымскому мосту будут ходить дизельные тепловозы, однако в дальнейшем железнодорожная часть переправы может быть электрифицирована.

