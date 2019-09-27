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На фоне бурного обсуждения места для проведения мероприятий ООН в России предложили выход из ситуации.
К примеру, те же сессии Генеральной ассамблеи организации перенести в Крым. Данная идея принадлежит читателю "Утра", который оставил комментарий под материалом о "задушевном" разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генсекретаря США Майка Помпео.
"Давно уже пора перенести ООН, например, в Крым.
Хватит зависит от непредсказуемости гринго. Тем более, что они не соблюдают ни одного международного договора", – написал наш читатель.
Напомним, задумку о переезде деловых событий ООН из США в Вену или Женеву вызвал визовый скандал. Российской делегации отказали в выдаче разрешений на посещение Америки. Глава МИД пообещал жесткий ответ и в пятницу, 27 сентября, устроил трепку Помпео.
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