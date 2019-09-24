Американское посольство не выдало разрешения на поездку делегатов в Нью-Йорк

Российская делегация отправилась на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в урезанном составе. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Решение, кому можно присутствовать на главной международной дискуссионной площадке мира, а кому нельзя, принимало представительство США в РФ.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН", – сказал Косачев РИА "Новости".

При этом россиянам не отказали в визах – с их оформлением попросту затянули, лишив возможности попасть на мероприятие. "Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", – подчеркнул Косачев.

Накануне в Нью-Йорк вылетел глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление с трибуны ООН назначено на 27 сентября.

По данным "Коммерсанта", с министром не смогли вылететь, помимо Косачева, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, глава генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин и 8 сотрудников МИД РФ, включая главного переводчика.