Глава МИД РФ указал на недостатки политики США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на требование руководителя Петагона Марка Эспера к России стать нормальной страной. Глава российского ведомства обратил внимание на то, что в высказывании американца нет намека на поведение США.

На пресс-конференции во Франции с коллегами Лавров подчеркнул, что Эспер призвал Россию действовать не как США, а как нормальная страна. Иначе бы, по словам главы МИД РФ, наше государство должно было бы совершать неправомерные поступки по примеру Вашингтона.

"В ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права, должны были бы в государственном бюджете выделять миллионы на вмешательства в дела других стран, как это сделал конгресс, поручив Госдепартаменту тратить $20 млн в год для того, чтобы "продвигать демократию" в России",

– цитирует Лаврова телеканал RT.

Он также добавил, что, действуя, как американцы, России нужно было бы поддерживать антиконституционные и вооруженные госперевороты в странах-союзниках, как это было с Украиной в феврале 2014-го, "когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран – членов Евросоюза".

Лавров обратил внимание на то, что необходимо понимать, как сам Эспер трактует формулировку "нормальная страна". На слова своего американского коллеги ответил и глава Минобороны России Сергей Шойгу, который отметил, что наша страна побудет пока "ненормальной".

Ранее Эспер заявил о том, что России не мешало бы стать "нормальной страной", которая разделяет ценности США и других западных стран.