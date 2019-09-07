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В Пентагоне потребовали от России стать нормальной страной

В Пентагоне потребовали от России стать нормальной страной
Марк Эспер. Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне призвали Москву изменить свое поведение

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия, при которых Россия смогла бы работать вместе с США и концентрироваться на похожих позициях, а не на разногласиях. По его словам, Москва продолжает содействовать нестабильности, потому что якобы "нарушает территориальную целостность своих соседей".

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО", – заявил Эспер на пресс-конференции.

Он добавил, что России необходимо изменить свое поведение, чтобы вести себя по "правилам и нормам, которые мы установили". Такой тирадой разразился глава Пентагона на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа совершает стратегическую ошибку, отталкивая от себя Россию.

Как рассказал Эспер, цель США – поставить РФ на лучший путь, что позволит якобы двум странам работать и процветать.

Полина ИВАНОВА
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