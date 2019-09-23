США рассекретили план уничтожения России за три дня

Согласно худшему сценарию погибнуть должно было более 70% жителей

За первые 72 часа после начала ядерной войны США должны были уничтожить 335 млн жителей СССР, стран Варшавского договора и Китая. Такой план лежал на столе главы Пентагона в 1962 году. С тех пор прошло более полувека. Человечество давно перестало жить в ожидании последней войны на Земле, но ядерное оружие, способное уничтожить планету никуда не делось, а даже стало еще более изощренным и убийственным. После прекращения действия ДРСМД военные эксперты заговорили о тактической ядерной войне в Европе. США готовятся вооружить F-35 ювелирно точными атомными бомбами В-61-12, а Россия дает понять, что при применении противником ядерного оружия использует в ответ весь арсенал, включая новые ракеты "Сармат" и гиперзвуковые блоки "Авангард".

Человечество словно вернулось на 50 лет назад, как будто и не было попыток сократить запасы ядерного вооружения. Снова популярной стала поговорка "хочешь мира – готовься к войне", а Россия и США фактически начали новую гонку вооружений, хотя и не признают этого.

В годы холодной войны у США был план SIOP (Single Integrated Operating Plan), выдержки из него приводит The National Interest. То, как он повлиял на Советский Союз, страны Варшавского договора и Китай, задокументировано с секретном документе Объединенного комитета начальников штабов, который был обнародован только в 2011 году.

В США предполагали, что ядерная война начнется в Берлине с кризиса, похожего на тот, что произошел в 1961 году. После этого могло быть два сценария: первый предполагал минимальный удар, второй назывался "Полная сила", и если бы ему дали ход, США постарались бы стереть СССР и его союзников с лица Земли.

В рамках SIOP планировалось уничтожить до 1000 пусковых установок СССР упреждающим ядерным ударом. В 60-е Советскому Союзу очень бы пригодился "Посейдон".

В отчете говорилось что 83-88% всех целей должно было быть уничтожено с вероятностью 70%. Предполагалось нанести удары по 199 советским городам с населением в 50 тыс. человек и более. В результате было бы уничтожено до 56% городского населения и 37% всех жителей. В Китае планировалось ударить по 49 городам и убить 41% городского населения. Зная численность китайцев, можно посчитать, сколько бы погибло людей.

В Восточной Европе американцы хотели уничтожить только военные цели, поэтому согласно прогнозам американских военных, погибло бы 1,378 млн человек.

Согласно плану "Полная сила", американцы должны были ударить по 295 советским городам и убить 72% городского населения. Всего погибнуть могло 54% всех жителей СССР. В Китае "план максимума" предполагал уничтожение 78 городов, а Восточной Европе погибло бы уже 4 млн жителей. К счастью, ни один из этих сценариев не был претворен в жизнь.

США рассчитали и сколько американцев погибнет в случае ответного удара СССР: 60-88 млн человек. Если бы крупные города удалось эвакуировать, цифра уменьшилась бы до 50 млн.

С возвращением холодной войны военные аналитики вновь начали моделировать ядерный конфликт. Сейчас превалирует мнение, что боевые действия начнутся в Калининграде, который оказался среди стран НАТО и является отличным местом для нанесения удара по базам и аэродромам альянса в Европе.