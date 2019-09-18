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Ядерная война между Россией и США убьет 90 миллионов

Ядерная война между Россией и США убьет 90 миллионов
Фото: pixabay.com
На это уйдет несколько часов

Американские ученые из Пристонского университета с "дьявольской точностью" смоделировали конфликт между Россией и США.

Ничего хорошего ожидать не приходится: в результате начавшейся тактической ядерной войны в Европе в первые три часа погибнут 2,6 млн человек, а затем обмен ракетными ударами очень быстро унесет 90 млн жизней. Это больше, чем за все годы Второй Мировой войны, пока самой страшной в истории человечества.

По легенде, чтобы сдержать наступающие на Россию силы НАТО, Москва наносит предупредительный удар по приграничной территории Германии и Польши. В ответ НАТО решается на ответный ядерный удар с воздуха по Калининградской области, откуда началась атака.

После этого Россия запускает порядка 300 ракет воздушного и наземного базирования по объектам НАТО и скоплениям войск. По всей видимости, будут задействованы и "Искандеры". Альянс отвечает примерно 180 ракетами с воздуха.


США отвечают 600 стратегическими ракетами, в том числе с подводных лодок. Цели – ядерные силы России. Однако Москва все равно успевает запустить свои ракеты. За 45 минут погибают 3,4 млн человек.

Затем НАТО и Россия наносят удары по 30 крупнейшим городам, являющимся экономическими центрами. На каждый город – по 5-10 термоядерных боеголовок. Погибают 85,3 млн человек. Наземные ядерные силы могут быть уже уничтожены. Приходит время подлодок.

Интересно, что в программе даже не упоминаются системы ПРО. Ни одна из них не в состоянии перехватить такое количество ракет.

Александр ИЛЬИН
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