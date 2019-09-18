В Германии растет плацдарм для войны с Россией

Ульм готовится принимать американские "Абрамсы"

США готовятся к вооруженному конфликту с Россией на территории Европы. Как пишет немецкое издание Junge Welt, в городе Ульм готовится новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике.

Он необходим для дальнейшего развертывания войска альянса, которому пока препятствуют такие сложности, как недостаточно прочные дороги и мосты. В данный момент многие их них, особенно в Восточной Европе, не выдерживают тяжелые американские "Абрамсы" и другую технику.

США на ротационной основе перебрасывают в Польшу из Техаса около 3,5 тыс. солдат, более 2 тыс. боевых машин, включая 85 "Абрамсов", 120 "Брэдли". Пентагон уделил огромное внимание миссии "Atlantic Resolve". Ее суть вовсе не в переброске американских подразделений в Европу, что по сути не является проблемой. Альянс прилагает огромные усилия в подготовке развертывания.

Что касается Германии, то она наряду с Польшей готовится стать плацдармом для Пентагона в возможной войне с Россией, и Ульм должен сыграть не последнюю роль. В боевую готовность его планируется привести не позднее начала 2021 года.