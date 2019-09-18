Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Германии растет плацдарм для войны с Россией

В Германии растет плацдарм для войны с Россией
Фото:flickr.com/7armyjmtc
Ульм готовится принимать американские "Абрамсы"

США готовятся к вооруженному конфликту с Россией на территории Европы. Как пишет немецкое издание Junge Welt, в городе Ульм готовится новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике.

Он необходим для дальнейшего развертывания войска альянса, которому пока препятствуют такие сложности, как недостаточно прочные дороги и мосты. В данный момент многие их них, особенно в Восточной Европе, не выдерживают тяжелые американские "Абрамсы" и другую технику.

США на ротационной основе перебрасывают в Польшу из Техаса около 3,5 тыс. солдат, более 2 тыс. боевых машин, включая 85 "Абрамсов", 120 "Брэдли". Пентагон уделил огромное внимание миссии "Atlantic Resolve". Ее суть вовсе не в переброске американских подразделений в Европу, что по сути не является проблемой. Альянс прилагает огромные усилия в подготовке развертывания.

Что касается Германии, то она наряду с Польшей готовится стать плацдармом для Пентагона в возможной войне с Россией, и Ульм должен сыграть не последнюю роль. В боевую готовность его планируется привести не позднее начала 2021 года.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей