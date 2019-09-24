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Су-34 залетел "в гости" к эстонцам

Су-34 залетел
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
"Утенка" засекли с земли

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вторгся в воздушное пространство Эстонии. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны республики. Сообщается, что самолет нарушил границу в районе острова Вайндлоо, пробыл там около минуты и вернулся в воздушное пространство РФ. При этом у него не был включен транспондер, и экипаж не выходил на связь с диспетчерскими службами Эстонии.

Посла России уже вызвали в МИД Эстонии и передали ему соответствующую ноту. В Минобороны республики отмечают, что это уже второе нарушение границы российским самолетом за год.

Стоит отметить, что от острова Вайндлоо до берегов Эстонии примерно 40 км. Сверхзвуковой "Фланкер" легко мог по ошибке зайти в пространство Эстонии и затем вернуться обратно. Такие случаи были нередки и во времена СССР.

Александр ИЛЬИН
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